США готовят возможную продажу Индии новых вооружений

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 02:36
    Администрация президента США Дональда Трампа считает, что спорные вопросы с Индией в сфере торговли почти решены, и готовит потенциальную продажу республике новых вооружений.

    Как передает Report, об этом заявил 11 февраля помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, говоря об отношениях США и Индии.

    "В сфере обороны у нас обширная повестка. Мы только что подписали рамочное соглашение на 10 лет. Это позволит нам продвинуться с точки зрения оперативной совместимости, проведения совместных учений и по многому из того, чем мы занимались в последние годы. Мы будем расширять эту деятельность, - сказал он, отметив, что на стадии подготовки также находятся некоторые потенциальные закупки систем вооружений, которые позволят Индии укрепить оборонный потенциал и суверенитет".

    "Мы готовим ряд вещей. И, я думаю, что этот импульс сохраняется, несмотря на некоторую неопределенность относительно торговли", - добавил Капур. "Думаю вопросы торговли по большей части решены", - подчеркнул он.

    Ранее в этом месяце США и Индия заявили, что согласовали первую часть соглашения о торговле, в рамках которой Вашингтон согласился снизить пошлины на продукцию из Индии до 18%. Как отметили в Нью-Дели, стороны продолжают технические консультации и планируют к середине марта подписать официальный юридический текст.

