Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Аргентине на многотысячной акции произошли столкновения полиции и протестующих

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 00:13
    В Аргентине на многотысячной акции произошли столкновения полиции и протестующих

    Более 10 тыс. человек собрались в центре Буэнос-Айреса на акцию протеста против готовящейся реформы трудового законодательства.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе акции произошли стычки между полицейскими и демонстрантами.

    Отмечается, что столкновения начались после того, как группа протестующих стала бросать камни в полицию. Правоохранители в ответ применили водомет и слезоточивый газ.

    Манифестация была созвана крупнейшими профсоюзами южноамериканской республики. Колонны под флагами различных трудовых объединений вышли из нескольких точек сбора и проследовали к площади перед зданием Конгресса, где в этот момент сенаторы обсуждают реформу. Демонстранты выступают против правительства президента Аргентины Хавьера Милея и реформы, которую они называют "порабощающей и антирабочей".

    Отметим, что в декабре 2025 года Милей направил в Конгресс законопроект о трудовой реформе. Предложенный документ меняет законодательство в сторону большей гибкости для работодателей. Среди прочего законопроект сужает основания для судебных процессов по трудовым спорам и ограничивает право на проведение забастовок.

    Аргентина протесты трудовая реформа Хавьер Милей полицейские демонстранты
    Ты - Король

    Последние новости

    00:13

    В Аргентине на многотысячной акции произошли столкновения полиции и протестующих

    Другие страны
    23:41

    Лариджани: Оман передал нам сообщения от США после переговоров

    В регионе
    23:22

    Трамп о встрече с Нетаньяху: Я настоял на продолжении переговоров с Ираном

    Другие страны
    23:21

    Маркус: Ливан скоро решит вопрос контроля над оружием к северу от реки Литани

    Другие страны
    23:10

    Встреча Нетаньяху и Трампа в Вашингтоне длилась почти 3 часа - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:53

    Каллас: Украина и собственная защита стран ЕС – главные вопросы на заседании по обороне

    Другие страны
    22:35

    Ле Пен останется в стороне от президентской кампании во Франции до 7 июля

    Другие страны
    22:18

    США вывели Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда

    Другие страны
    22:02

    Писториус: Украине требуется €60 млрд иностранной поддержки

    Другие страны
    Лента новостей