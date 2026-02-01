В Аргентине на многотысячной акции произошли столкновения полиции и протестующих
- 12 февраля, 2026
- 00:13
Более 10 тыс. человек собрались в центре Буэнос-Айреса на акцию протеста против готовящейся реформы трудового законодательства.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе акции произошли стычки между полицейскими и демонстрантами.
Отмечается, что столкновения начались после того, как группа протестующих стала бросать камни в полицию. Правоохранители в ответ применили водомет и слезоточивый газ.
Манифестация была созвана крупнейшими профсоюзами южноамериканской республики. Колонны под флагами различных трудовых объединений вышли из нескольких точек сбора и проследовали к площади перед зданием Конгресса, где в этот момент сенаторы обсуждают реформу. Демонстранты выступают против правительства президента Аргентины Хавьера Милея и реформы, которую они называют "порабощающей и антирабочей".
Отметим, что в декабре 2025 года Милей направил в Конгресс законопроект о трудовой реформе. Предложенный документ меняет законодательство в сторону большей гибкости для работодателей. Среди прочего законопроект сужает основания для судебных процессов по трудовым спорам и ограничивает право на проведение забастовок.