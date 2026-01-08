Нетаньяху заявил о намерении резко нарастить темп заселения пустыни Негев

Израиль намерен "навести порядок" в пустыне Негев на юге страны и резко увеличить темпы заселения региона.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время рабочей поездки в Западный Негев в свете роста напряженности между еврейским населением и живущими в пустыне бедуинами.

В поездке Нетаньяху сопровождали несколько членов правительства, включая министра обороны Исраэля Каца и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, и еще несколько чиновников высокого ранга, сообщили в канцелярии премьера.

"Это означает заселение в невиданных ранее масштабах, это также означает обеспечение потребностей бедуинского населения. Но в первую очередь это восстановление закона и порядка. В Негеве царит беспредел. Мы обуздаем его, и важная операция израильской полиции, проводимая совместно с другими силами, уже началась. Чтобы это сделать, мы должны понимать, что криминальная угроза и угроза безопасности слились воедино: десятки тысяч единиц оружия, беспилотники, пересекающие границы, и другие угрозы", - заявил премьер.

Он отметил, что достижение всех этих целей будет зафиксировано на уровне национального проекта. Первоочередная задача - "восстановление государственного управления в Негеве", указал Нетаньяху. "Это национальная миссия высшего порядка", - добавил он.

Негев занимает более половины территории Израиля. Через пустыню проходит граница с Египтом. Около 25% населения этого пустынного региона (порядка 300 тыс. человек) составляют бедуины - полукочевые арабские племена. Многие из них проживают в населенных пунктах, официально не зарегистрированных и не признанных Государством Израиль, что является одним из факторов беспокойства в регионе.