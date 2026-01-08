Netanyahu Negev səhrasında məskunlaşma sürətini artırmaq niyyətindədir
- 08 yanvar, 2026
- 07:12
İsrail ölkənin cənubundakı Negev səhrasında nizam-intizamı bərpa etmək və bölgədə məskunlaşma sürətini kəskin şəkildə artırmaq niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, Baş nazir Benyamin Netanyahu bu açıqlamanı Qərbi Negev bölgəsinə işgüzar səfəri zamanı yəhudi əhalisi ilə səhrada yaşayan bədəvilər arasında artan gərginlik fonunda verib.
Baş nazirin Dəftərxanasının məlumatına görə, səfərdə Netanyahuya müdafiə naziri İsrael Katz və milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvir də daxil olmaqla bir neçə hökumət üzvü, eləcə də bir neçə digər yüksək vəzifəli məmur müşayiət edib.
"Bu, görünməmiş miqyasda məskunlaşma deməkdir və eyni zamanda bədəvi əhalisinin ehtiyaclarının ödənilməsi deməkdir. Lakin ilk növbədə, bu, qanun və qaydanın bərpası deməkdir. Negevdə qanunsuzluq hökm sürür. Biz bunu cilovlayacağıq və İsrail polisinin digər qüvvələrlə birgə apardığı əməliyyat artıq başlayıb. Bunun üçün cinayətkar və təhlükəsizlik təhdidlərinin birləşdiyini başa düşməliyik: on minlərlə silah, sərhədləri keçən dronlar və digər təhdidlər", - Baş nazir bildirib.
O qeyd edib ki, bütün bu məqsədlər milli layihədə rəsmiləşdiriləcək. Netanyahu bildirib ki, əsas məqsəd Negevdə dövlət idarəçiliyini bərpa etməkdir. O əlavə edib ki, bu, ən yüksək səviyyəli milli missiyadır.
Neqev İsrail ərazisinin yarısından çoxunu tutur. Səhra vasitəsilə Misirlə sərhəd xətti keçir. Bu səhra bölgəsi əhalisinin təxminən 25 %-i (təxminən 300 000 nəfər) bədəvilər - yarı köçəri ərəb qəbilələridir. Onların bir çoxu İsrail dövləti tərəfindən rəsmi olaraq qeydiyyata alınmayan və ya tanınmayan yaşayış məntəqələrində yaşayır ki, bu da regionda narahatlıq doğuran amillərdən biridir.