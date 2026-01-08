В ДТП в Сальяне пострадали четыре человека

В результате столкновения автомобиля с препятствием в Сальяне пострадали четыре человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на старой магистрали Алят-Астара.

Водитель автомобиля Mercedes, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с препятствием на обочине. В аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Ахмедова Айнура Азизали гызы (1979 г.р.), Азизова Гюнель Роман гызы (1988), Аллахвердиев Хейбат Рафет оглу (1991) и житель Баку Ахмедов Ахмед Ашур оглу (2002).

Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.