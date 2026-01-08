В ДТП в Сальяне пострадали четыре человека
Происшествия
- 08 января, 2026
- 09:02
В результате столкновения автомобиля с препятствием в Сальяне пострадали четыре человека.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на старой магистрали Алят-Астара.
Водитель автомобиля Mercedes, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с препятствием на обочине. В аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Ахмедова Айнура Азизали гызы (1979 г.р.), Азизова Гюнель Роман гызы (1988), Аллахвердиев Хейбат Рафет оглу (1991) и житель Баку Ахмедов Ахмед Ашур оглу (2002).
Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.
Последние новости
09:49
СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в странеВнешняя политика
09:47
Цена азербайджанской нефти упала ниже $65Энергетика
09:46
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
09:45
В поселке Гала перевернулся автомобиль, есть погибшийПроисшествия
09:40
В Азербайджане туманная погода сохранится до вечера 9 январяЭкология
09:40
Дорожная полиция предупреждает водителей о рисках из-за густого туманаПроисшествия
09:38
В Баку автомобиль сбил насмерть женщинуПроисшествия
09:36
На мировых рынках нефть умеренно подорожалаЭнергетика
09:25