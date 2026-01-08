Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В ДТП в Сальяне пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 09:02
    В ДТП в Сальяне пострадали четыре человека

    В результате столкновения автомобиля с препятствием в Сальяне пострадали четыре человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на старой магистрали Алят-Астара.

    Водитель автомобиля Mercedes, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с препятствием на обочине. В аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Ахмедова Айнура Азизали гызы (1979 г.р.), Азизова Гюнель Роман гызы (1988), Аллахвердиев Хейбат Рафет оглу (1991) и житель Баку Ахмедов Ахмед Ашур оглу (2002).

    Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу.

    По факту проводится расследование.

