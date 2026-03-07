Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Трамп: Иран извинился и капитулировал перед своими соседями

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 15:19
    Трамп: Иран извинился и капитулировал перед своими соседями

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал извинения президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявив, что Тегеран извинился перед своими ближневосточными соседями.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

    "Иран, который находится в ужасном положении, извинился и капитулировал перед своими ближневосточными соседями, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля", - заявил Трамп.

    Он добавил, что впервые за тысячи лет Иран оказался в проигрышной позиции перед своими ближневосточными соседями: "Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл своим соседям на Ближнем Востоке".

    Американский президент также отметил, что представители стран региона выразили ему благодарность: "Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не "тиран Ближнего Востока", он, вместо этого, "проигравший Ближнего Востока" и будет им еще много десятилетий, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не рухнет!".

    Напомним, что ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам, заявив: "У нас нет вражды со странами региона". Он добавил, что временный руководящий совет Ирана постановил не наносить больше удары по странам региона, если не будет атак с их территории.

    ABŞ lideri: İran qonşuları qarşısında üzr istəyib və kapitulyasiya edib
    Trump: Iran apologized and surrendered to its Middle East neighbors
    Лента новостей