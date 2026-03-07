İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ lideri: İran qonşuları qarşısında üzr istəyib və kapitulyasiya edib

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 15:22
    ABŞ lideri: İran qonşuları qarşısında üzr istəyib və kapitulyasiya edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın üzrünü şərh edərək bildirib ki, bərbad vəziyyətdə olan İran Yaxın Şərqdəki qonşuları qarşısında üzr istəyib və kapitulyasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri "Truth Social"da yazıb.

    "İran qonşulara daha atəş açmayacağına söz verib. Bu söz yalnız ABŞ və İsrailin amansız hücumu sayəsində verildi. Onlar Yaxın Şərqi ələ keçirmək və orada hökmranlıq etmək istəyirdilər. Bu, min illər ərzində İranın ilk dəfə ətraf Yaxın Şərq ölkələrinə məğlub olmasıdır".

    Xatırladaq ki, İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Müvəqqəti Rəhbərlik Şurasında martın 7-də İranın hücum etdiyi qonşu ölkələrdən üzr istədiyini deyib.

    İran Prezidenti qeyd edib ki, Müvəqqəti Rəhbərlik Şurası qonşu ölkələrə hücum etməmək və həmin ölkələrdən İrana hücum olmasa, raket atmamaq barədə qərar qəbul edib.

    Трамп: Иран извинился и капитулировал перед своими соседями
    Trump: Iran apologized and surrendered to its Middle East neighbors

    Son xəbərlər

    15:59

    Fridrix Ştift: İranda hərbi əməliyyatlar başa çatana qədər Azərbaycanda qalacağıq

    Xarici siyasət
    15:46

    İraqdakı xarici neft şirkətləri əməkdaşlarını təxliyə edir

    Digər ölkələr
    15:32

    Təxliyə olunan: "Dövlətimiz bizə arxa dayaq oldu"

    İnfrastruktur
    15:26

    Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

    Digər ölkələr
    15:22

    ABŞ lideri: İran qonşuları qarşısında üzr istəyib və kapitulyasiya edib

    Digər ölkələr
    15:10

    İsrail 40 il əvvəl itkin düşmüş Ron Aradın qalıqlarını tapmaq üçün Livanda əməliyyat keçirib

    Digər ölkələr
    14:54

    İran BƏƏ-dəki ABŞ aviabazasına PUA-larla hücum edib

    Digər ölkələr
    14:45
    Foto

    Ciddədən Bakıya təxliyə reysi ilə 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı gətirilib

    İnfrastruktur
    14:44
    Foto

    Avstriyanın səfiri və daha dörd diplomatı İrandan Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti