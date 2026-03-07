Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 10:36
    С начала военных операций США и Израиля против Ирана через территорию Азербайджана были эвакуированы 1 761 человек - граждане 65 стран.

    Как сообщает Report, с 08:00 28 февраля до 10:00 7 марта границу пересекли 297 граждан Азербайджана, 487 - Китая, 282 - России, 173 - Таджикистана, 118 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 20 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 21 - Ирана, 16 - Франции, 13 - Грузии, по 10 граждан Болгарии и Конго, по 8 - Бразилии, Великобритании, по 7 - Беларуси и Узбекистана.

    Также границу пересекли по 6 граждан ОАЭ, Словакии и Канады, по 5 - Сербии, Нигерии, Казахстана, Афганистана и Чехии, по 4 - Бахрейна, Иордании, Швейцарии, Шри-Ланки, Японии, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

    Помимо этого, были эвакуированы по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии и Кипра, а также по одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдивских островов, Кубы, Южной Африки, Швеции, Германии и Ватикана.

    Более 1700 человек покинули Иран через границу Азербайджана

