Из Ирана через Азербайджан эвакуированы еще 29 граждан Китая

По состоянию на 12:00 7 марта 29 граждан Китая были эвакуированы через государственный пограничный пункт пропуска Астара.

Об этом сообщает южное бюро Report.

Процесс эвакуации осуществлялся с проведением соответствующей проверки документов, регистрации и других процедур, и на пограничном пропускном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохода.

После прохождения регистрационных процедур они были безопасно отправлены в пункты назначения.

Отметим, что из-за военных операций, начатых США и Израилем 28 февраля, из Ирана через азербайджанскую границу в общей сложности были эвакуированы 516 граждан Китая.