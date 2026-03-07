Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы еще 29 граждан Китая

    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы еще 29 граждан Китая

    По состоянию на 12:00 7 марта 29 граждан Китая были эвакуированы через государственный пограничный пункт пропуска Астара.

    Об этом сообщает южное бюро Report.

    Процесс эвакуации осуществлялся с проведением соответствующей проверки документов, регистрации и других процедур, и на пограничном пропускном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохода.

    После прохождения регистрационных процедур они были безопасно отправлены в пункты назначения.

    Отметим, что из-за военных операций, начатых США и Израилем 28 февраля, из Ирана через азербайджанскую границу в общей сложности были эвакуированы 516 граждан Китая.

