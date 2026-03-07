Из Ирана через Азербайджан эвакуированы еще 29 граждан Китая
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 12:03
По состоянию на 12:00 7 марта 29 граждан Китая были эвакуированы через государственный пограничный пункт пропуска Астара.
Об этом сообщает южное бюро Report.
Процесс эвакуации осуществлялся с проведением соответствующей проверки документов, регистрации и других процедур, и на пограничном пропускном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохода.
После прохождения регистрационных процедур они были безопасно отправлены в пункты назначения.
Отметим, что из-за военных операций, начатых США и Израилем 28 февраля, из Ирана через азербайджанскую границу в общей сложности были эвакуированы 516 граждан Китая.
