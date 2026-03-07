Азербайджан возобновил импорт ювелирных изделий из двух стран
Бизнес
- 07 марта, 2026
- 14:52
Азербайджан в 2025 году импортировал 2 775 кг ювелирных изделий (из серебра и других драгоценных металлов) на сумму $44,7 млн, что на 2,4% больше в стоимостном, и на 18% меньше в количественном выражении по сравнению с показателем 2024 года.
Согласно расчетам Report на основе данных Государственного комитета статистики, в отчетный период Азербайджан импортировал 75,6 кг (-8 %) изделий из Италии на сумму $20,7 млн (- 4%), из Турции - 988 кг (-34 %) на сумму $4,55 млн (+93 %), из Швейцарии - 20,3 кг (-20 %) на сумму $4,3 млн (-12 %) весом.
Спустя 9 лет и 6 месяцев Азербайджан возобновил импорт ювелирных изделий из Польши (0,7 кг на $5,1 тыс.) , и после перерыва в 2 года и 1 месяц из Австралии (0,06 кг на сумму $20,7 тыс.).
