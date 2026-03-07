Azərbaycan iki ölkədən zərgərlik məmulatlarının idxalını bərpa edib
Ötən il Azərbaycan 44,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 min 775 kiloqram zərgərlik məmulatları (gümüş və digər qiymətli metallardan) idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 2,4 % çox, kəmiyyət olaraq – 18 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycan İtaliyadan 20,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 4 % az) 75,6 kiloqram (-8 %), Türkiyədən 4,55 milyon ABŞ dolları dəyərində (+93 %) 988 kiloqram (-34 %), İsveçrədən 4,3 milyon ABŞ dolları dəyərində (-12 %) 20,3 kiloqram (-20 %), Fransadan 3 milyon ABŞ dolları dəyərində (+38 %) 7,2 kiloqram (-3 %), Hindistandan 2,85 milyon ABŞ dolları dəyərində (+16 %) 34,5 kiloqram (+12 %) məmulat alıb.
Azərbaycan 9 il 6 ayın tamanında Polşadan (5,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,7 kiloqram), 2 il 1 aylıq aradan sonra isə Avstraliyadan (20,7 min ABŞ dolları dəyərində 0,06 kiloqram) tədarükü bərpa edib.