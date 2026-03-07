Иностранные нефтяные компании эвакуируют сотрудников из Ирака
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 15:37
Иностранные нефтяные компании начали вывозить из Ирака свой персонал, работающий на нефтяных месторождениях страны, на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.
Как передает Report, об этом сообщает ВВС.
Сотрудники компаний покидают страну через пограничный пункт Сафван на границе с Кувейтом.
Нефтяные объекты в последние дни стали одной из целей на фоне продолжающегося конфликта в регионе. В частности, американская компания HKN Energy в пятницу остановила добычу на одном из месторождений в Иракском Курдистане.
Последние новости
15:50
Эвакуированный из Дохи Вюсал Насиров: Государство стало нам опоройИнфраструктура
15:43
Фридрих Штифт: Мы будем оставаться в Азербайджане до прекращения боевых действий в ИранеВнешняя политика
15:37
Иностранные нефтяные компании эвакуируют сотрудников из ИракаДругие страны
15:21
Трамп анонсировал очень сильный удар по ИрануДругие страны
15:19
Трамп: Иран извинился и капитулировал перед своими соседямиДругие страны
15:02
Фото
Посол Австрии и еще четыре дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
14:56
Фото
На сегодняшний день из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 797 граждан 66 стран - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:52
Азербайджан возобновил импорт ювелирных изделий из двух странБизнес
14:49
Фото