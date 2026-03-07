Иностранные нефтяные компании эвакуируют сотрудников из Ирака

Иностранные нефтяные компании начали вывозить из Ирака свой персонал, работающий на нефтяных месторождениях страны, на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС.

Сотрудники компаний покидают страну через пограничный пункт Сафван на границе с Кувейтом.

Нефтяные объекты в последние дни стали одной из целей на фоне продолжающегося конфликта в регионе. В частности, американская компания HKN Energy в пятницу остановила добычу на одном из месторождений в Иракском Курдистане.