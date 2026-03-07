İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    07 mart, 2026
    • 15:46
    İraqdakı xarici neft şirkətləri əməkdaşlarını təxliyə edir

    İraqdakı xarici neft şirkətləri təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi fonunda neft yataqlarında çalışan personalını ölkədən çıxarmağa başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

    Şirkətlərin əməkdaşları ölkəni Küveytlə sərhəddəki "Safvan" sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə tərk edirlər.

    Regionda davam edən münaqişə fonunda son günlər neft obyektləri hədəflərdən birinə çevrilib. O cümlədən, ABŞ-nin "HKN Energy" şirkəti cümə günü İraq Kürdüstanındakı yataqlardan birində hasilatı dayandırıb.

