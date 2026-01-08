İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 08:52
    Salyanda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Salyanda avtomobilin maneəyə çırpılması nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə köhnə Ələt-Astara magistralının rayonun "PMK-9" deyilən ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarındakı maneəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində Salyan rayon sakinləri; 1979-cu il təvəllüdlü Əhmədova Aynurə Əzizəli qızı, 1988-ci il təvəllüdlü Əzizova Günel Roman qızı, 1991-ci il təvəllüdlü Allahverdiyev Heybət Rafət oğlu və Bakı sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Əhmədov Əhməd Aşur oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Salyan avtomobil Yol qəzası
    В ДТП в Сальяне пострадали четыре человека

