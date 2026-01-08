Salyanda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 08 yanvar, 2026
- 08:52
Salyanda avtomobilin maneəyə çırpılması nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə köhnə Ələt-Astara magistralının rayonun "PMK-9" deyilən ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarındakı maneəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində Salyan rayon sakinləri; 1979-cu il təvəllüdlü Əhmədova Aynurə Əzizəli qızı, 1988-ci il təvəllüdlü Əzizova Günel Roman qızı, 1991-ci il təvəllüdlü Allahverdiyev Heybət Rafət oğlu və Bakı sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Əhmədov Əhməd Aşur oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Yaralılar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:08
Beyləqanda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar varHadisə
09:07
Sumqayıtda gənc oğlan dəm qazından boğularaq ölübHadisə
09:01
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VIII tura start veriləcəkKomanda
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2026)Maliyyə
08:58
Tokio Pekinə Şərqi Çin dənizində qazma işləri ilə bağlı etirazını bildiribDigər ölkələr
08:58
COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ləğv edilibMaliyyə
08:52
Salyanda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar varHadisə
08:51
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.01.2026)Maliyyə
08:44