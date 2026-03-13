İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Ələt-Osmanlı dəmir yolu xətti üzrə işlərin təxminən yarısı tamamlanıb

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 11:04
    Ələt-Osmanlı dəmir yolu xətti üzrə işlərin təxminən yarısı tamamlanıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Ələt-Osmanlı dəmir yolu xətti üzrə işlərin təxminən yarısı həyata keçirilib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, hesabat ilində investisiya və tikinti layihələri çərçivəsində Bakı-Böyük Kəsik dəmiryol xəttində elektrik təchizatı və rabitə-işarəvermə sistemlərinin layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması layihəsi üzrə fiziki tərəqqi müvafiq olaraq 69,8 % va 54,8 % təşkil edir.

    Dəmir yolu sektorunun inkişafı layihəsi üzrə kredit müqaviləsi (Asiya İnkişaf Bankı və Fransa İnkişaf Agentliyi) çərçivəsində Sumqayıt-Yalama dəmiryol xəttinin yenidən qurulması layihəsi üzrə işlərin davam etdirilib və 2025-ci ilin sonuna ümumi fiziki tərəqqi 99,7 % təşkil edib.

    Qeyd edilib ki, Ələt-Astara dəmiryol xəttinin, enerji və rabitə işarəvermə sistemlərinin layihələndirilməsi, yenidən qurulması, tikintisi və tikinti altına düşən torpaqların özgəninkiləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində layihələndirmə işləri başa çatdırılıb və Ələt-Osmanlı üzrə işlərin 47,5 %-i həyata keçirilib.

    Nazirlər Kabineti Ələt-Osmanlı dəmiryol xətti Bakı-Böyük Kəsik dəmiryol xətti Azərbaycan Dəmir Yolları QSC

    Son xəbərlər

    11:39

    Sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası və Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    11:39

    Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:38

    Azərbaycanın sığorta sektoru ötən il 4 % böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu

    COP29
    11:37

    Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    Biznes
    11:36

    Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:35

    Gülər Paşayeva: "Ənənəvi rəqəmsal biliklər artıq maliyyə sektoru üçün kifayət etmir"

    Maliyyə
    11:35

    FHN ötən il vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil verib

    İnfrastruktur
    11:34

    Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti