İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanın sədrliyi ilə BNF Zirvə Toplantısına hazırlıq müzakirə edilib

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 11:05
    Azərbaycanın sədrliyi ilə BNF Zirvə Toplantısına hazırlıq müzakirə edilib

    Bu il mayın 6-8-də Azərbaycanın sədrliyi ilə Almaniyanın Leypsiq şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun (BNF) Zirvə Toplantısının proqramı və hazırlıq məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müzakirələr Fransanın Paris şəhərində BNF-nin Nəqliyyat Tədqiqat Komitəsinin və Nəqliyyatı İdarəetmə Şurasının növbəti iclaslarında aparılıb.

    Tədbirlərdə Azərbaycanın BNF-yə sədrlik çərçivəsində müəyyən etdiyi prioritetlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Üzv ölkələr qlobal nəqliyyat siyasəti üzrə dialoqun gücləndirilməsi, beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı, dayanıqlı nəqliyyat sistemlərinin təşviqi istiqamətində Azərbaycanın gördüyü işləri müsbət qiymətləndirib.

    İclaslarda təşkilatın fəaliyyət proqramı, qarşıdakı dövr üçün strateji prioritetlər və qlobal nəqliyyat siyasətinin inkişafı ilə bağlı əsas istiqamətlər müzakirə olunub.

    Hər il keçirilən Zirvə Toplantısı nəqliyyat nazirləri və sektor liderlərinin ən böyük görüş platforması hesab olunur. Bu il tədbir "Dayanıqlı nəqliyyatın maliyyələşdirilməsi" mövzusuna həsr ediləcək.

    Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)

    Son xəbərlər

    11:39

    Sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası və Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    11:39

    Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:38

    Azərbaycanın sığorta sektoru ötən il 4 % böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu

    COP29
    11:37

    Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    Biznes
    11:36

    Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:35

    Gülər Paşayeva: "Ənənəvi rəqəmsal biliklər artıq maliyyə sektoru üçün kifayət etmir"

    Maliyyə
    11:35

    FHN ötən il vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil verib

    İnfrastruktur
    11:34

    Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti