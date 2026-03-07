Эвакуированный из Дохи Вюсал Насиров: Государство стало нам опорой

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Инфраструктура
    • 07 марта, 2026
    • 15:50
    Граждане Азербайджана, эвакуированные сегодня спецрейсом из Джидды, благодарны государственным структурам за оперативную помощь и организацию возвращения на Родину.

    Как сообщает Report, об этом заявил один из эвакуированных граждан Вюсал Насиров.

    По его словам, благодаря поддержке государства азербайджанским гражданам удалось благополучно вернуться домой и воссоединиться со своими семьями.

    "Государство стало нам опорой, мы благополучно вернулись и воссоединились с родными. Мы находились в Дохе с 6 февраля и должны были вернуться 1 марта, однако из-за событий в регионе рейс отменился. Ситуация в городе была очень тяжелой - он подвергался ракетным ударам, выходить на улицу было опасно", - рассказал Насиров.

    Он отметил, что сотрудники консульства постоянно интересовались их положением и искали возможность организовать возвращение граждан.

    По словам Насирова, чтобы добраться из Дохи в Джидду, эвакуированным пришлось преодолеть 28-часовой путь.

    "Мы находились там уже десятый день. Посольства Азербайджана как в Катаре, так и в Саудовской Аравии взяли всю организацию на себя. Выражаю благодарность нашему государству и всем, кто приложил усилия для нашего возвращения", - добавил он.

    Лента новостей