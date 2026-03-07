Фридрих Штифт: Мы будем оставаться в Азербайджане до прекращения боевых действий в Иране

Посол Австрии в Тегеране Фридрих Штифт, эвакуированный из Ирана в Азербайджан вместе с четырьмя другими австрийскими дипломатами, выразил признательность азербайджанской стороне за оказанный прием.

Как сообщает южное бюро Report, Фридрих Штифт поделился подробностями в разговоре с представителями прессы.

"В настоящее время мы следуем в Баку в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране. Мы не знаем, как долго будут продолжаться атаки (США и Израиля на Иран – ред.), поэтому решили, что лучше отправиться в безопасную страну. Мы крайне признательны Азербайджанской Республике за теплое отношение и прием на границе", - заявил дипломат.

По его словам, он намерен оставаться в Азербайджане вплоть до завершения военных действий на территории Ирана: "Мы пробудем здесь столько, сколько будет необходимо. Однако надеемся, что боевые действия и удары по Ирану вскоре завершатся, и мы получим возможность вернуться к работе в Тегеране".

Дипломат также рассказал, что лично слышал звуки взрывов в иранской столице: "На протяжении последних дней мы, как правило, просыпались в районе двух-трех часов ночи от звуков разрывов и наблюдали клубы поднимающегося дыма. Когда мы покидали город сегодня, нам довелось увидеть несколько объятых огнем зданий".

Комментируя дроновую атаку Ирана по Нахчывану, посол заявил: "Разумеется, это нехорошо, когда происходят подобные удары". При этом Штифт добавил, что сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением, в котором извинился перед соседями и заявил о намерении Тегерана прекратить атаки на соседние государства.