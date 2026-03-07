Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 15:21
    Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану

    Президент США Дональд Трамп анонсировал, что Иран сегодня получит очень сильный удар.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу",- написал он.

    Дональд Трамп эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib
    Trump says Iran will be hit very hard today
