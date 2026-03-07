İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 15:26
    Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran bu gün çox güclü zərbə alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Bu gün İran çox güclü zərbə alacaq! İranın davranışına görə indiyədək hədəf kimi nəzərdən keçirilməyən ərazilər və insan qruplarının tam məhv edilməsi məsələsi ciddi şəkildə müzakirə olunur", - o yazıb.

