Meksikalı fəallar Dünya Kubokuna etiraz ediblər
- 29 mart, 2026
- 08:16
Mexiko şəhərində etirazçılar Dünya Kubokuna hazırlıqların nəticələrinə etiraz olaraq şəhərin əsas magistral yollarından birində müvəqqəti futbol meydançası qurublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Etiraz aksiyası şənbə günü paytaxtın işlək dairəvi yolunda baş tutub. Meksika milli komandasının və bir neçə klubun formasını geyinmiş etirazçılar, Dünya Kubokuna hazırlıqların aktual şəhər problemlərinə kölgə salmasından narazılıqlarını bildirərək, birbaşa yolda bir neçə həvəskar oyunu keçirdilər.
Etirazçılar mənzil, su, nəqliyyat və elektrik enerjisi çatışmazlığını qeyd ediblər və həmçinin turnir üçün infrastruktur layihələri səbəbindən yerli sakinlərin potensial köçkünlüyünə qarşı çıxıblar.
Meksika bu il FIFA Dünya Kubokuna ABŞ və Kanada ilə birlikdə ev sahibliyi edəcək. Turnir 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək və oyunlar Mexiko, Qvadalaxara və Monterreydə keçiriləcək.