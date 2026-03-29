İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Naməlum dronlar Finlandiyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    • 29 mart, 2026
    • 19:15
    Naməlum dronlar Finlandiyanın hava məkanını pozub

    Finlandiya Müdafiə Nazirliyi bazar günü ölkənin cənub-şərqində iki pilotsuz təyyarənin qəzaya uğraması barədə məlumat verib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən xəbərinə görə, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Antti Hakkyanen bildirib.

    "Dronlar Finlandiya ərazisinə daxil olub. Biz bu məsələyə çox ciddi yanaşırıq", - nazir sosial şəbəkədə yazıb və insidentlə bağlı araşdırmanın aparıldığını əlavə edib.

    Ölkənin Müdafiə Nazirliyindən qeyd edilib ki, bazar günü səhər dəniz akvatoriyası üzərində və Finlandiyanın cənub-şərq hissəsində kiçik hündürlükdə yavaş hərəkət edən bir neçə kiçik obyekt aşkar edilib. Dronların haradan gəldiyi məlum deyil. Dronlardan biri Kouvola şəhərindən şimaldakı, digəri isə şərqdəki əraziyə düşüb.

    Bəyanatda bildirilib ki, Finlandiya Hərbi Hava Qüvvələri "F/A-18 Hornet" qırıcısından istifadə edərək identifikasiya uçuşu həyata keçirib.

    Финляндия сообщает о нарушении воздушного пространства беспилотниками
    Two unidentified drones crash in southeastern Finland in 'suspected territorial violation'

    Son xəbərlər

    20:06

    Ermənistanda Paşinyanı vurmağa cəhd hadisəsi ilə bağlı üç şübhəli saxlanılıb

    Region
    19:58

    İran Ordusu ABŞ-nin İordaniyadakı bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    19:35
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi son oyundan əvvəl məşqə çıxıb

    Futbol
    19:15

    Digər ölkələr
    18:52
    Foto

    Ayxan Abbasov: "Azarkeşlərin dəstəyi ilə qalib gəlmək istəyirik"

    Futbol
    18:46

    BDYPİ mövcud hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    18:37
    Foto

    Qismət Alıyev: "Syerra Leone ilə oyun bizim üçün önəmlidir"

    Futbol
    18:25

    ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcək

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    FHN: Su basmış ərazilərdən 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti