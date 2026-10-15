Almaniya Bundesliqasında cari mövsüm yeni qol rekordu qeydə alınıb
- 15 oktyabr, 2026
- 22:18
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Almaniya Bundesliqasında 2026/2027 mövsümünün ilk beş turunda 172 qol vurulmaqla rekord göstərici qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqanın rəsmi saytında dərc olunan statistik məlumatlarda bildirilib.
Əvvəlki rekord 170 qol olub. Bu göstərici 1984/1985 mövsümündən bəri qüvvədə qalıb.
Cari mövsümün ilk beş turunda ümumilikdə 45 oyun keçirilib və komandalar bu qarşılaşmalarda orta hesabla hər matçda 3,82 qol vurublar.
Təkcə V turda 35 qol qeydə alınıb. Həmin turda "Leyptsiq" "Ayntraxt"ı 6:0 hesabı ilə darmadağın edib, "Bayer 04" isə "Maynts"a 4:3 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, V turun oyunları başa çatdıqdan sonra ilk beş tur üzrə ümumi qol sayı 172-yə çatıb və əvvəlki rekord yenilənib.
Almaniya çempionatı orta məhsuldarlıq göstəricisinə əsasən Avropanın beş aparıcı liqası arasında birinci yerdə qərarlaşıb. İspaniya La Liqasında keçirilmiş 69 matçda komandalar orta hesabla hər oyunda 3,04 qol vurublar.
Bundesliqanın cari mövsümündə ən məhsuldar komanda 16 qolla "Bavariya"dır. "Leyptsiq" 15, "Bayer 04" və "Frayburq" isə hərəyə 14 qol vurub.
"Bayer"in hücumçusu Patrik Şik beş oyunda beş qol vuraraq bombardirlər yarışına başçılıq edir. Maykl Olise, Kristofer Nkunku və Niklas Fullkruqun hər birinin hesabında dörd qol var.
Qeyd edək ki, Bundesliqada bir mövsüm ərzində qeydə alınan ən yüksək orta məhsuldarlıq göstəricisi 1983/1984 mövsümünə aiddir. Həmin mövsümdə komandalar hər oyunda orta hesabla 3,58 qol vurublar. Cari mövsümdə ilk beş tur üzrə qeydə alınan 3,82 qolluq göstərici isə yalnız bu mərhələnin nəticələrini əhatə edir.