    • 29 марта, 2026
    • 17:46
    Финляндия сообщает о нарушении воздушного пространства беспилотниками

    Министерство обороны Финляндии сообщило в воскресенье о падении двух беспилотников на юго-востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны страны Антти Хаккянен.

    "Беспилотники залетели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно", - написал министр в соцсетях, добавив, что ведется расследование инцидента.

    В Минобороны страны отметили, что в воскресенье утром несколько медленно движущихся на малой высоте небольших объектов были обнаружены над морской акваторией и в юго-восточной части Финляндии. Откуда прилетели беспилотники, не ясно. Один беспилотник упал на территории к северу, а другой - к востоку от города Коувола.

    ВВС Финляндии провели вылет на опознание с использованием истребителя F/A-18 Hornet, сообщается в заявлении.

    Антти Хаккянен Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Минобороны Финляндии

