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    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb

    ASK
    • 15 oktyabr, 2026
    • 23:06
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb

    Sabirabadda yaz aylarında yağan yağışlar və yüksək rütubət narın məhsuldarlığa mənfi təsir göstərib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, rayonun Qasımbəyli və Əsgərbəyli kəndlərində nar yığımı davam edir.

    20 ildən çoxdur narçılıqla məşğul olan fermer Nahid Soltanzadənin təsərrüfatında, əsasən, Öküzburun, Gülöyşə və Vələs sortları yetişdirilir. İri meyvələri ilə seçilən Öküzburun narının çəkisi bir kiloqrama qədər çatır.

    Fermerlərin sözlərinə görə, yaz aylarında yağan yağışlar, yüksək rütubət və xəstəliklərin yayılması məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olub. Əvvəlki illərdə bir ağacdan 50 kiloqramadək nar götürmək mümkün olduğu halda, bu il məhsul 20 kiloqrama qədər azalıb. Yağıntılı hava şəraiti ağacların normal tozlanmasına da mane olub.

    İstehsalçıları narın satış qiyməti və ixrac imkanlarının məhdudlaşması da narahat edir. Fermerlər bildirirlər ki, əvvəlki illərdə məhsulun bir hissəsini Kanada bazarına belə göndərsələr də, bu il həmin bazara ixrac edə bilməyiblər. Nəticədə məhsulun, əsasən, daxili bazarda satılması istehsal xərclərini qarşılamağı çətinləşdirir.

    Sabirabad Rayon Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya Mərkəzindən bildirilib ki, məhsuldarlığın azalmasında əlverişsiz hava şəraitinin təsiri var. Qurum fermerlərə aqrotexniki qulluq qaydalarına əməl etməyi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı vaxtında mübarizə aparmağı tövsiyə edib.

    Qeyd edək ki, rayonda 1872 hektar nar bağı var, bunun 1400 hektarı barverəndir.

    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabadda narın məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
    Sabirabad
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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