İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı nüvə silahlanması yarışı risklərini artırır

    Digər ölkələr
    • 29 mart, 2026
    • 21:22
    KİV: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı nüvə silahlanması yarışı risklərini artırır

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı nüvə silahlanması yarışının yeni mərhələsinə səbəb ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bloomberg" yazıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Avropadan Asiyaya qədər bir sıra ölkələr nüvə arsenallarının inkişafı imkanlarını getdikcə daha çox müzakirə edirlər. Xüsusilə, Polşa və Almaniya Fransanın "nüvə çətiri"ni Avropa qitəsində genişləndirmək ideyasını dəstəkləməyə başlayıblar.

    Həmçinin qeyd olunur ki, ABŞ nüvə sınaqlarını bərpa etməyi düşünür.

    "Bu cür kütləvi qırğın silahlarının mümkün əldə edilməsi, hətta onlara heç vaxt sahib olmayacağına söz verən ölkələrdə belə açıq şəkildə müzakirə olunur. Lakin, daha çox ölkədə daha çox nüvə silahı dünyanı daha təhlükəsiz bir yerə çevirməyəcək", - AEBA-nın direktoru Rafael Qrossi bildirib.

    O, son yarım əsr ərzində bəşəriyyətə xidmət edən yayılmama rejiminin qorunmasının vacibliyini vurğulayıb.

    СМИ: Операция США и Израиля против Ирана усиливает риски ядерной гонки
    Bloomberg: The war with Iran may be ushering in a new nuclear age

    Son xəbərlər

