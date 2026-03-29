    • 29 марта, 2026
    • 19:57
    СМИ: Операция США и Израиля против Ирана усиливает риски ядерной гонки

    Военная операция США и Израиля против Ирана может спровоцировать новый виток гонки ядерных вооружений.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

    По данным издания, ряд стран - от Европы до Азии - все чаще обсуждают возможность создания собственного ядерного арсенала. В частности, Польша и Германия начали поддерживать идею распространения французского "ядерного зонтика" на европейский континент.

    Отмечается также, что США рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний.

    "Возможное получение подобного оружия массового уничтожения открыто обсуждается даже в тех странах, которые пообещали никогда им не обладать. Однако больше ядерного оружия в большем числе стран не сделает мир более защищенным", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Он подчеркнул важность сохранения режима нераспространения, который "служил человечеству последние полвека".

    Bloomberg: The war with Iran may be ushering in a new nuclear age

