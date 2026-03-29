İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: ABŞ və İsrailin İsfahan universitetinə hücumu nəticəsində dörd nəfər yaralanıb

    Region
    • 29 mart, 2026
    • 20:51
    KİV: ABŞ və İsrailin İsfahan universitetinə hücumu nəticəsində dörd nəfər yaralanıb

    İsfahan Texnologiya Universiteti ABŞ və İsrailin hücumlarına məruz qalıb, xəsarət alanlar var.

    "Report" xəbərə verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücum nəticəsində universitetin bir neçə binasına ziyan dəyib, azı dörd işçi yaralanıb.

    Qeyd olunur ki, bu, eskalasiya başlayandan bəri universitetə ​​edilən ikinci hücumdur. Daha əvvəl, martın 26-da binaya və bitişik tikililərə ziyan dəydiyi bildirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyata başlayıb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    İsfahan Texnologiya Universiteti ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    СМИ: Из-за удара США и Израиля по университету в Исфахане пострадали четыре человека

    Son xəbərlər

    21:38

    Əfqanıstanda daşqınlar nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:22

    KİV: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı nüvə silahlanması yarışı risklərini artırır

    Digər ölkələr
    20:58

    Serbiyada bir neçə şəhər və bələdiyyəyə yerli seçkilər keçirilib

    Digər ölkələr
    Region
    20:28

    Netanyahu Livanın cənubunda təhlükəsizlik zonasının genişləndirilməsini əmr edib

    Digər ölkələr
    20:06

    Ermənistanda Paşinyanı vurmağa cəhd hadisəsi ilə bağlı üç şübhəli saxlanılıb

    Region
    19:58

    İran Ordusu ABŞ-nin İordaniyadakı bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    19:35
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi son oyundan əvvəl məşqə çıxıb

    Futbol
    19:15

    Naməlum dronlar Finlandiyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti