Мексиканские активисты превратили шоссе в футбольное поле, протестуя против "лишения прав" участников ЧМ

В Мехико протестующие устроили импровизированное футбольное поле на одной из главных автомагистралей города, выступив против последствий подготовки к чемпионату мира по футболу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что акция прошла в субботу на оживленной кольцевой дороге столицы. Участники протеста, одетые в футболки сборной Мексики и ряда клубов, провели несколько любительских матчей прямо на проезжей части, выразив недовольство тем, что подготовка к мировому первенству, по их мнению, отодвигает на второй план острые городские проблемы.

Протестующие заявили о нехватке жилья, воды, транспорта и электроэнергии, а также выступили против возможного вытеснения местных жителей в связи с реализацией инфраструктурных проектов к турниру.

Акция вызвала серьезные затруднения на дороге, однако позднее участники переместились на крайнюю полосу, частично восстановив движение.

По данным властей, в преддверии товарищеского матча между сборными Мексики и Португалии к обеспечению безопасности были привлечены более 4 тыс. сотрудников экстренных служб.

Напомним, Мексика примет чемпионат мира по футболу совместно с США и Канадой. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля, матчи состоятся в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.