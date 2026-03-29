    Мексиканские активисты превратили шоссе в футбольное поле, протестуя против лишения прав участников ЧМ

    В Мехико протестующие устроили импровизированное футбольное поле на одной из главных автомагистралей города, выступив против последствий подготовки к чемпионату мира по футболу.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что акция прошла в субботу на оживленной кольцевой дороге столицы. Участники протеста, одетые в футболки сборной Мексики и ряда клубов, провели несколько любительских матчей прямо на проезжей части, выразив недовольство тем, что подготовка к мировому первенству, по их мнению, отодвигает на второй план острые городские проблемы.

    Протестующие заявили о нехватке жилья, воды, транспорта и электроэнергии, а также выступили против возможного вытеснения местных жителей в связи с реализацией инфраструктурных проектов к турниру.

    Акция вызвала серьезные затруднения на дороге, однако позднее участники переместились на крайнюю полосу, частично восстановив движение.

    По данным властей, в преддверии товарищеского матча между сборными Мексики и Португалии к обеспечению безопасности были привлечены более 4 тыс. сотрудников экстренных служб.

    Напомним, Мексика примет чемпионат мира по футболу совместно с США и Канадой. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля, матчи состоятся в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.

    Чемпионат мира по футболу 2026 Сборная Мексики Социальная акция
