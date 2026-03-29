    Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıb

    • 29 mart, 2026
    • 05:41
    Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıb

    Şimali Koreya lideri Kim Çen In xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim bazasına baş çəkib və müasir taktiki silahların sınaqlarının şahidi olub.

    ""Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət xəbər agentliyi KCNA məlumat yayıb.

    Kim yeni əsas döyüş tankının sınaqlarını da izləyib. Agentliyin məlumatına görə, o, bu nəqliyyat vasitəsinin demək olar ki, bütün mövcud tank əleyhinə silahlara qarşı durmağa qadir olduğunu bildirib.

    Kim Çen In, həmçinin karbon lifindən istifadə edən yüksək itələyici bərk yanacaqlı raket mühərrikinin yerüstü sınaqlarını da izləyib. "KCNA" qeyd edir ki, mühərrikin maksimum itələyici gücü 2500 kilonyutdur və onun hazırlanması ölkənin strateji zərbə qabiliyyətlərini modernləşdirmək üçün beş illik planın bir hissəsidir.

    Şimali Koreya lideri Kim Çen In
