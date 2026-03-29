Ким Чен Ын проинспектировал спецназ на фоне военного усиления КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил базу подготовки сил специального назначения и присутствовал на испытаниях современных образцов тактического вооружения.

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство KCNA.

Отмечается, что Ким также наблюдал за испытаниями нового основного боевого танка. По данным агентства, он заявил, что эта машина способна противостоять практически всем существующим противотанковым средствам.

Отдельно он присутствовал на наземных испытаниях твердотопливного ракетного двигателя большой тяги с использованием углеродного волокна. Как отмечает KCNA, максимальная тяга двигателя составила 2 500 килоньютонов, а сама разработка осуществляется в рамках пятилетнего плана по модернизации стратегических ударных возможностей страны.