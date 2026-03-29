    İran Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərini vurmaqla hədələyib

    • 29 mart, 2026
    • 07:53
    İran Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərini vurmaqla hədələyib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) Vaşinqton İran universitetlərinə edilən hücumları pisləməsə, Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərinə hücum edəcəyi ilə hədələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tasnim xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    Korpusun bəyanatına görə, ABŞ administrasiyasının İran universitetlərinə edilən hücumları pisləmək üçün 30 mart Tehran vaxtı ilə saat 12:00-a qədər vaxtı var. Əks halda, regiondakı Amerika təhsil müəssisələri hdəfə çevrilə bilər, deyə iddia edilir.

    Bəyanatda həmçinin qeyd olunur ki, Vaşinqtonun cavabından asılı olmayaraq - "bombalanan İran universitetlərinin qisası olaraq" Yaxın Şərqdəki iki Amerika universiteti məhv ediləcək. Bu müəssisələrin adları göstərilməyib.

    КСИР пригрозил ударами по американским университетам на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    07:53

    İran Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərini vurmaqla hədələyib

    Region
    07:09

    "Aluminium Bahrain" şirkəti İrandan obyektlərinə hücum edildiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:38

    WP: Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    06:15

    Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edib

    Digər ölkələr
    05:41

    Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    04:48

    Makron Bərzaniyə zəng edərək dəstəyini bildirib

    Digər ölkələr
    04:09

    Sorğu: Jey Di Vens Trampın varisləri arasında liderdir

    Digər ölkələr
    03:41

    İran Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi öldürülüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti