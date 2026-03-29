    В регионе
    29 марта, 2026
    • 04:08
    КСИР пригрозил ударами по американским университетам на Ближнем Востоке

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать американские университеты на Ближнем Востоке, если Вашингтон не осудит удары по иранским вузам.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    Согласно заявлению КСИР, администрация США должна до 12:00 по тегеранскому времени 30 марта выступить с осуждением обстрелов иранских университетов. В противном случае, как утверждается, американские учебные заведения в регионе могут стать целью атак.

    В заявлении также отмечается, что два американских университета на Ближнем Востоке будут уничтожены вне зависимости от реакции Вашингтона - "в качестве мести за разбомбленные иранские вузы". При этом названия этих учебных заведений не уточняются.

    Кроме того, ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране объемом 10 тыс. кубометров. По данным иранской стороны, в результате инцидента пострадавших нет, а водоснабжение жителей города Хефтгель продолжается в штатном режиме.

    04:08

    КСИР пригрозил ударами по американским университетам на Ближнем Востоке

    В регионе
    03:33

    Кароль Навроцкий раскритиковал политику ЕС во время визита в США

    Другие страны
    03:05

    Ким Чен Ын проинспектировал спецназ на фоне военного усиления КНДР

    Другие страны
    02:39

    При атаке на Иран погиб глава исследовательского центра при Минобороны страны

    В регионе
    02:07

    В Турции и Греции по делу о контрабанде мигрантов задержаны 75 граждан Азербайджана

    Происшествия
    01:46

    Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили напряжённость в регионе

    Другие страны
    01:12

    Al-Masirah: Хуситы нанесли второй за сутки ракетный удар по Израилю

    Другие страны
    00:49

    Иран разрешил проход пакистанских судов через Ормузский пролив

    Другие страны
    00:23

    Вэнс лидирует в опросе CPAC по президентской кампании 2028 года

    Другие страны
