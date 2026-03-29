КСИР пригрозил ударами по американским университетам на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать американские университеты на Ближнем Востоке, если Вашингтон не осудит удары по иранским вузам.

Согласно заявлению КСИР, администрация США должна до 12:00 по тегеранскому времени 30 марта выступить с осуждением обстрелов иранских университетов. В противном случае, как утверждается, американские учебные заведения в регионе могут стать целью атак.

В заявлении также отмечается, что два американских университета на Ближнем Востоке будут уничтожены вне зависимости от реакции Вашингтона - "в качестве мести за разбомбленные иранские вузы". При этом названия этих учебных заведений не уточняются.

Кроме того, ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране объемом 10 тыс. кубометров. По данным иранской стороны, в результате инцидента пострадавших нет, а водоснабжение жителей города Хефтгель продолжается в штатном режиме.