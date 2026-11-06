İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "AzInTelecom" əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər

    İKT
    • 06 noyabr, 2026
    • 15:42
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər

    AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC 8 Noyabr – Zəfər Gününün altıncı ildönümünə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirib.

    Aksiya Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Sarıcalı kəndində baş tutub. Tədbir şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Aksiya çərçivəsində "AzInTelecom" əməkdaşları Sarıcalı kəndində ümumilikdə 300 ağac əkib və ilkin suvarma işləri aparıblar.

    Qeyd edək ki, tədbir Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi Nümayəndəliyinin və "Qayıdış könüllüləri" İctimai Birliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilib.

    Aksiyanın keçirilməsində məqsəd Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ekoloji mühitin bərpasına dəstək göstərmək və yaşıllıq sahələrini genişləndirmək olub. "AzInTelecom" MMC bundan sonra da Korporativ Sosial Məsuliyyət üzrə təşəbbüslərini davam etdirərək ətraf mühitin qorunmasına və dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsinə töhfə verəcək.

    "AzInTelecom" əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər

    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
    AzInTelecom əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər

    8 Noyabr - Zəfər Günü İşğaldan azad edilmiş ərazilər Böyük Qayıdış Ağacəkmə aksiyası
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti