"Gəncəbasar" klubuna yeni prezident təyin olunub
Futbol
- 06 noyabr, 2026
- 15:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Gəncəbasar" klubuna yeni prezident təyin olunub.
Bu barədə "Report"a qərb təmsilçisindən məlumat verilib.
Gəncə kollektivinin bundan sonrakı rəhbəri Namik Qədirov olacaq.
O, klubun strateji inkişafına, ümumi idarəetməsinə, idman və inzibati fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə rəhbərlik edəcək.
Qeyd edək ki, "Gəncəbasar" I Liqada 16 xalla ikinci sırada qərarlaşıb.
Son xəbərlər
08:04
Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmirDigər ölkələr
07:35
Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilibDigər ölkələr
07:08
Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıbDigər ölkələr
06:34
Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
05:58
ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildiribDigər ölkələr
05:13
Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıbXarici siyasət
04:49
"Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurubRegion
04:35
NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıbDigər ölkələr
04:11
Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıbDigər ölkələr