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    "Gəncəbasar" klubuna yeni prezident təyin olunub

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 15:39
    Gəncəbasar klubuna yeni prezident təyin olunub

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Gəncəbasar" klubuna yeni prezident təyin olunub.

    Bu barədə "Report"a qərb təmsilçisindən məlumat verilib.

    Gəncə kollektivinin bundan sonrakı rəhbəri Namik Qədirov olacaq.

    O, klubun strateji inkişafına, ümumi idarəetməsinə, idman və inzibati fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə rəhbərlik edəcək.

    Qeyd edək ki, "Gəncəbasar" I Liqada 16 xalla ikinci sırada qərarlaşıb.

    Gəncəbasar FK Azərbaycan I Liqası
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    MiniBoss

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