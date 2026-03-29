    Yaponiya ordusu informasiya müharibəsi üçün xüsusi bölmələr yaradıb

    Yaponiya Silahlı Qüvvələrində informasiya müharibəsi aparmaq üçün məsul olan xüsusi qüvvələr yaradılıb.

    "Report" "Kyodo" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, yeni strukturlar ölkənin dəniz və quru qüvvələri daxilində yaradılıb.

    Onların əsas vəzifələri kibertəhlükəsizliyi təmin etmək və yalan məlumatların yayılmasının qarşısını almaq olacaq. Agentliyin məlumatına görə, təkcə Hərbi Dəniz Qüvvələrində belə bir bölmənin sayı 3,2 min nəfər olacaq.

    Eyni zamanda, bu yay fəaliyyətə başlayacaq Yaponiya Milli Kəşfiyyat Agentliyi sosial mediada dezinformasiya ilə mübarizə aparmaq üçün xüsusi bir şöbə yaradacaq.

    "Kyodo" agentliyinin məlumatına görə, onun fəaliyyəti əsasən xarici qüvvələrin ictimai rəyə təsir etmək və seçki nəticələrinə təsir göstərmək cəhdlərinin qarşısını almağa yönələcək.

    Yaponiya Silahlı Qüvvələri Milli Kəşfiyyat Agentliyi
    В армии Японии начали работу специальные подразделения по информационному противоборству

    09:13

    Yaponiya hərbçisi Çinin Tokiodakı səfirliyinə qanunsuz şəkildə daxil olub

    Digər ölkələr
    08:54

    Suriyanın hərbi bazasına İraq ərazisindən PUA-lar ilə hücum edilib

    Digər ölkələr
    08:34

    Yaponiya ordusu informasiya müharibəsi üçün xüsusi bölmələr yaradıb

    Digər ölkələr
    08:16

    Meksikalı fəallar Dünya Kubokuna etiraz ediblər

    Digər ölkələr
    07:53

    İran Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərini vurmaqla hədələyib

    Region
    07:09

    "Aluminium Bahrain" şirkəti İrandan obyektlərinə hücum edildiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:38

    WP: Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    06:15

    Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edib

    Digər ölkələr
    05:41

    Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti