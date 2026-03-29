Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    • 29 марта, 2026
    • 07:32
    В армии Японии начали работу специальные подразделения по информационному противоборству

    Японские Вооруженные силы создали спецподразделения, отвечающие за ведение информационной войны

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, новые структуры созданы в составе военно-морских сил и сухопутных войск страны. Их основными задачами станут обеспечение кибербезопасности и противодействие распространению ложной информации.

    По данным агентства, численность такого подразделения только в ВМС составит 3,2 тыс. человек.

    Одновременно в Национальном разведывательном управлении Японии, которое начнет работу летом этого года, появится специальный отдел по борьбе с дезинформацией в социальных сетях. Как отмечает Kyodo, его деятельность будет направлена прежде всего на пресечение попыток иностранных сил влиять на общественное мнение в стране и воздействовать на итоги выборов.

    Сообщается, что новое подразделение будет наделено полномочиями требовать от интернет-провайдеров удаления отдельных публикаций и блокировки аккаунтов, признанных источниками целенаправленной и масштабной дезинформации.

    Японские вооруженные силы Специальные подразделения информационная война Национальное разведывательное управление Японии

    Последние новости

    07:32

    В армии Японии начали работу специальные подразделения по информационному противоборству

    Другие страны
    07:04

    Во время открытия стадиона в Мехико в результате падения погиб болельщик

    Другие страны
    06:32

    Тофик Мусаев одержал первую победу в UFC

    Индивидуальные
    06:11

    WP: Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране

    Другие страны
    05:36

    В Австралии после шторма "Нарелле" сохраняются перебои в производстве СПГ и электроснабжении

    Другие страны
    05:04

    В Сирии заявили об атаке беспилотников из Ирака на военную базу Касрак

    Другие страны
    04:37

    Aluminium Bahrain подтвердила атаку на свои объекты со стороны Ирана

    Другие страны
    04:08

    КСИР пригрозил ударами по американским университетам на Ближнем Востоке

    В регионе
    03:33

    Кароль Навроцкий раскритиковал политику ЕС во время визита в США

    Другие страны
    Лента новостей