В армии Японии начали работу специальные подразделения по информационному противоборству

Японские Вооруженные силы создали спецподразделения, отвечающие за ведение информационной войны

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, новые структуры созданы в составе военно-морских сил и сухопутных войск страны. Их основными задачами станут обеспечение кибербезопасности и противодействие распространению ложной информации.

По данным агентства, численность такого подразделения только в ВМС составит 3,2 тыс. человек.

Одновременно в Национальном разведывательном управлении Японии, которое начнет работу летом этого года, появится специальный отдел по борьбе с дезинформацией в социальных сетях. Как отмечает Kyodo, его деятельность будет направлена прежде всего на пресечение попыток иностранных сил влиять на общественное мнение в стране и воздействовать на итоги выборов.

Сообщается, что новое подразделение будет наделено полномочиями требовать от интернет-провайдеров удаления отдельных публикаций и блокировки аккаунтов, признанных источниками целенаправленной и масштабной дезинформации.