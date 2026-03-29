    Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazanıb

    Azərbaycanın Mütləq Döyüş Çempionatındakı (UFC) təmsilçisi Tofiq Musayev növbəti döyüşünü keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, 36 yaşlı idmançı ABŞ-nin Sietl şəhərində təşkil olunan turnirdə İqnasio Bahamondeslə (Çili) qarşılaşıb.

    Gərgin keçən üç raundda qalib müəyyənləşməyib. Hakimlər isə yekdilliklə Tofiq Musayevin qələbəsinə səs veriblər. Bu Tofiq Musayevin UFC-də ilk qələbəsi olub.

    Qeyd edək ki, idmançı ilk döyüşündə, ötən il iyunun 22-də Bakıda Mıktıbek Orolbaya (Qırğızıstan) uduzub. İqnasio Bahamondes də sonuncu dəfə Bakıdakı turnirdə təmsilçimiz Rafael Fiziyevə məğlub olub.

    Son xəbərlər

    06:15

    Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edib

    Digər ölkələr
    05:41

    Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    04:48

    Makron Bərzaniyə zəng edərək dəstəyini bildirib

    Digər ölkələr
    04:09

    Sorğu: Jey Di Vens Trampın varisləri arasında liderdir

    Digər ölkələr
    03:41

    İran Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi öldürülüb

    Region
    03:18

    Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən neft kəmərini tam gücü ilə işə salıb

    Digər ölkələr
    02:37

    "Hizbullah" Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıb

    Digər ölkələr
    02:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Novruzdan 13 gün sonra "yalan yuma" mərasimi keçirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti