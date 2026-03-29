Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazanıb
Fərdi
- 29 mart, 2026
- 05:13
Azərbaycanın Mütləq Döyüş Çempionatındakı (UFC) təmsilçisi Tofiq Musayev növbəti döyüşünü keçirib.
"Report" xəbər verir ki, 36 yaşlı idmançı ABŞ-nin Sietl şəhərində təşkil olunan turnirdə İqnasio Bahamondeslə (Çili) qarşılaşıb.
Gərgin keçən üç raundda qalib müəyyənləşməyib. Hakimlər isə yekdilliklə Tofiq Musayevin qələbəsinə səs veriblər. Bu Tofiq Musayevin UFC-də ilk qələbəsi olub.
Qeyd edək ki, idmançı ilk döyüşündə, ötən il iyunun 22-də Bakıda Mıktıbek Orolbaya (Qırğızıstan) uduzub. İqnasio Bahamondes də sonuncu dəfə Bakıdakı turnirdə təmsilçimiz Rafael Fiziyevə məğlub olub.
06:15
Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edibDigər ölkələr
05:41
Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıbDigər ölkələr
05:13
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazanıbFərdi
04:48
Makron Bərzaniyə zəng edərək dəstəyini bildiribDigər ölkələr
04:09
Sorğu: Jey Di Vens Trampın varisləri arasında liderdirDigər ölkələr
03:41
İran Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi öldürülübRegion
03:18
Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən neft kəmərini tam gücü ilə işə salıbDigər ölkələr
02:37
"Hizbullah" Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıbDigər ölkələr
02:04
Video