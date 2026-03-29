FHN: 36-sı azyaşlı olmaqla, ümumilikdə 216 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib
Hadisə
- 29 mart, 2026
- 10:38
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri tərəfindən intensiv yağışlar nəticəsində su basmış ərazilərdə müvafiq təhlükəsizik tədbirlərinin görülməsi işləri ötən gecə fasiləsiz olaraq davam etdirilib.
FHN-dən "Report"a verilən məlumata görə, görülmüş tədbirlər nəticəsində 216 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib.
"Təxliyə edilənlərdən 36-sı azyaşlıdır", - məlumatda bildirilib.
