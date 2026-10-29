İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    MDB çərçivəsində marketpleyslər sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin model prinsipləri hazırlanıb

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2026
    • 09:31
    MDB çərçivəsində marketpleyslər sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin model prinsipləri hazırlanıb

    Bazarların rəqəmsal transformasiyası MDB ölkələrinin antiinhisar orqanlarından nəzarət alətlərinin daim təkmilləşdirilməsini tələb edir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə MDB baş katibinin müavini Denis Trefilov MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında bildirib.

    "MDB məkanında, o cümlədən marketpleyslər sahəsinə də qarşılıqlı fəaliyyətin model prinsipləri və təcrübələri hazırlanıb", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu alət Birlik dövlətlərinə yeni biznes modellərinin tənzimlənməsinə dair yanaşmaları yaxınlaşdırmağa imkan verir: "Bu, potensial rəqabət risklərini hələ müvafiq oyun qaydalarının formalaşdırılması mərhələsində nəzərə almağa imkan verir. Bazarların rəqəmsal transformasiyası MDB ölkələrinin antiinhisar orqanlarından nəzarət alətlərinin daim təkmilləşdirilməsini, eləcə də vətəndaşların və biznesin maraqlarının müdafiəsi üçün qurumlararası qarşılıqlı fəaliyyəti tələb edir".

    Denis Trefilov Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Xankəndi
    Денис Трефилов: В рамках СНГ разработаны модельные принципы взаимодействия в сфере маркетплейсов
    Trefilov: Model principles for cooperation in marketplace sector developed within CIS
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:57
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıb
    İKT
    10:52
    Masallıda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, bir nəfər ölüb
    Hadisə
    10:50
    Henri Oh: "Azərbaycan PATA-ya müraciət etməklə düzgün seçim edib"
    Turizm
    10:50
    Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edib
    Biznes
    10:42
    Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcək
    Biznes
    10:38
    Rusiya Federal Antiinhisar Xidməti ikinci antikartel qanun layihələri zərfi hazırlayır
    Biznes
    10:36
    Foto
    Azərbaycan Turizm Bürosu ilə PATA arasında sənəd imzalanıb
    Turizm
    10:36
    "Araz-Naxçıvan"ın futzalçısı Fərid Ələkbərov: "Təcrübəsizlik üstünlüyü qorumağa imkan vermədi"
    Futbol
    10:29
    "AzInTelecom" 85 mindən çox saxta IMEI kod bloklayıb
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti