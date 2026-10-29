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    Денис Трефилов: В рамках СНГ разработаны модельные принципы взаимодействия в сфере маркетплейсов

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 09:23
    Денис Трефилов: В рамках СНГ разработаны модельные принципы взаимодействия в сфере маркетплейсов

    Цифровая трансформация рынков требует от антимонопольных органов стран СНГ постоянного совершенствования инструментов контроля.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    "В пространстве СНГ разработаны модельные принципы и практики взаимодействия, распространяющиеся в том числе на сферу маркетплейсов", сказал Трефилов.

    По его словам, данный инструмент позволяет государствам Содружества сближать подходы к регулированию новых бизнес-моделей.

    "Это дает возможность учитывать потенциальные конкурентные риски еще на этапе формирования соответствующих правил игры. Цифровая трансформация рынков требует от антимонопольных органов стран СНГ постоянного совершенствования инструментов контроля, а также межведомственного взаимодействия для защиты интересов граждан и бизнеса", - заявил Трефилов.

    Содружество независимых государств (СНГ) Маркетплейс
    MDB çərçivəsində marketpleyslər sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin model prinsipləri hazırlanıb
    Trefilov: Model principles for cooperation in marketplace sector developed within CIS
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