Спасатели МЧС Азербайджана на фоне проливных дождей эвакуировали свыше 210 человек
Происшествия
- 29 марта, 2026
- 10:49
Сострудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в течение ночи продолжили профильные мероприятия на фоне проливных дождей на территории республики.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, за прошедшую ночь 216 человек были эвакуированы с подтопленных территорий в безопасные районы.
"Среди эвакуированных 36 несовершеннолетних", - уточнили в МЧС.
Накануне спасатели сообщили об эвакуации 118 человек.
