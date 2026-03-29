Спасатели МЧС Азербайджана на фоне проливных дождей эвакуировали свыше 210 человек

Сострудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в течение ночи продолжили профильные мероприятия на фоне проливных дождей на территории республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, за прошедшую ночь 216 человек были эвакуированы с подтопленных территорий в безопасные районы.

"Среди эвакуированных 36 несовершеннолетних", - уточнили в МЧС.

Накануне спасатели сообщили об эвакуации 118 человек.