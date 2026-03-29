Antonelli "Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin qalibi olub
Formula 1
- 29 mart, 2026
- 11:01
"Mercedes" komandasının italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli "Formula 1" üzrə 2026-cı il dünya çempionatının üçüncü mərhələsinin - Yaponiya Qran-prisinin qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, yarış "Suzuka" avtodromunda keçirilib.
İkinci yeri "McLaren"dən olan avstraliyalı Oskar Piastri tutub. İlk "üçlüy"ü "Ferrari"nin heyətində çıxış edən monakolu Şarl Lekler tamamlayıb.
11:01
Antonelli "Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin qalibi olubFormula 1
10:52
Ötən gün Azərbaycanda 21 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıbHadisə
10:51
Səudiyyə Ərəbistanına son sutkada 12 PUA hücumu olubDigər ölkələr
10:38
Azərbaycanda ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan üç nəfər saxlanılıbHadisə
10:38
Foto
Video
FHN: 36-sı azyaşlı olmaqla, ümumilikdə 216 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilibHadisə
10:32
"Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin başlama saatı qəzaya görə dəyişdirilibFormula 1
10:28
İrana endirilən zərbələr nəticəsində 226 şagirdlə 55 müəllim həlak olubRegion
10:15
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıbHadisə
10:08
Video