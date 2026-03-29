Антонелли выиграл Гран-при Японии "Формулы 1"
- 29 марта, 2026
- 10:51
Итальянский пилот команды "Мерседес" Андреа Кими Антонелли стал победителем третьего этапа чемпионата мира "Формулы 1" 2026 года - Гран-при Японии.
Как сообщает Report, соревнования прошли на автодроме "Судзука".
Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из "Макларена". Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари".
