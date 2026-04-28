Зураб Патарадзе стал главой правительства Аджарии
В регионе
- 28 апреля, 2026
- 14:35
Зураб Патарадзе, занимавший должность посла Грузии в Азербайджане, стал председателем правительства Аджарской Автономной Республики (АР).
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа.
Верховный совет Аджарии в результате голосования утвердил на посту председателя правительства Патарадзе и членов кабинета министров.
Министром здравоохранения и социальной защиты Аджарии будет Нино Нижарадзе, министром образования и спорта Аджарии - Майя Хаджишвили, министром культуры Аджарии - Элисо Болквадзе, министром сельского хозяйства Аджарии - Денис Салуквадзе, министром финансов и экономики Аджарии - Эднар Натаридзе.
