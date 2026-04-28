Gürcüstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Acarıstan hökumətinin başçısı olub
- 28 aprel, 2026
- 14:39
Gürcüstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Zurab Pataradze Acarıstan Muxtar Respublikasının hökumətinin sədri olub.
Bu barədə "Report" Gürcüstan mediasına istinadən xəbər verir.
Acarıstan Ali Şurası səsvermə nəticəsində Pataradzeni hökumət sədri vəzifəsinə təyin edib və Nazirlər Kabinetinin üzvlərini təsdiq edib.
Acarıstanın səhiyyə və sosial müdafiə naziri Nino Nijaradze, Acarıstanın təhsil və idman naziri - Maya Xacişvili, Acarıstanın mədəniyyət naziri - Eliso Bolkvadze, Acarıstanın kənd təsərrüfatı naziri - Denis Salukvadze, Acarıstanın maliyyə və iqtisadiyyat naziri - Ednar Nataridze olacaq.
Qeyd edək ki, Zurab Pataradzeinin Azərbaycandakı diplomatik missiyası 2026-cı ilin aprelində bitib.
Son xəbərlər
17:16
Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd varRegion
17:15
Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcəkDaxili siyasət
17:14
Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcəkMədəniyyət
17:10
Süheyl Əl Mazrui: "BƏƏ-nin OPEC-dən çıxması üçün münasib vaxt yetişib"Energetika
17:08
Elxan Əsədov: Təbii fəlakətlər zamanı dövlət vətəndaşlarının yanında dayanırDaxili siyasət
17:04
Foto
Hikmət Mirzəyev türkiyəli həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edibHadisə
17:04
Mirzoyan Parisdə Azərbaycanla sülh prosesi və regional layihələr barədə danışıbRegion
17:01
"Mançester Siti" Con Stounzla vidalaşacağını açıqlayıbFutbol
17:00