    Gürcüstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Acarıstan hökumətinin başçısı olub

    • 28 aprel, 2026
    • 14:39
    Gürcüstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Acarıstan hökumətinin başçısı olub

    Gürcüstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Zurab Pataradze Acarıstan Muxtar Respublikasının hökumətinin sədri olub.

    Bu barədə "Report" Gürcüstan mediasına istinadən xəbər verir.

    Acarıstan Ali Şurası səsvermə nəticəsində Pataradzeni hökumət sədri vəzifəsinə təyin edib və Nazirlər Kabinetinin üzvlərini təsdiq edib.

    Acarıstanın səhiyyə və sosial müdafiə naziri Nino Nijaradze, Acarıstanın təhsil və idman naziri - Maya Xacişvili, Acarıstanın mədəniyyət naziri - Eliso Bolkvadze, Acarıstanın kənd təsərrüfatı naziri - Denis Salukvadze, Acarıstanın maliyyə və iqtisadiyyat naziri - Ednar Nataridze olacaq.

    Qeyd edək ki, Zurab Pataradzeinin Azərbaycandakı diplomatik missiyası 2026-cı ilin aprelində bitib.

    Zurab Pataradze Acarıstan Gürcüstan
    Зураб Патарадзе стал главой правительства Аджарии

