Страховой рынок Азербайджана в I квартале вырос почти на 5%

В Азербайджане за январь-март 2026 года собрано 417,753 млн манатов страховых премий.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период страховые компании осуществили выплаты на сумму 218,456 млн манатов (+33,2%).

За первый квартал на каждые 100 манатов страховых премий пришлось 52,3 маната выплат против 41,1 маната годом ранее.

По данным ЦБА, в Азербайджане лицензию на страховую деятельность имеют 16 страховщиков.