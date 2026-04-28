    Страховой рынок Азербайджана в I квартале вырос почти на 5%

    В Азербайджане за январь-март 2026 года собрано 417,753 млн манатов страховых премий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период страховые компании осуществили выплаты на сумму 218,456 млн манатов (+33,2%).

    За первый квартал на каждые 100 манатов страховых премий пришлось 52,3 маната выплат против 41,1 маната годом ранее.

    По данным ЦБА, в Азербайджане лицензию на страховую деятельность имеют 16 страховщиков.

    Azərbaycanın sığorta bazarı 5 %-ə yaxın böyüyüb

    Последние новости

    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    Лента новостей