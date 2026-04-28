Страховой рынок Азербайджана в I квартале вырос почти на 5%
Финансы
- 28 апреля, 2026
- 14:55
В Азербайджане за январь-март 2026 года собрано 417,753 млн манатов страховых премий.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период страховые компании осуществили выплаты на сумму 218,456 млн манатов (+33,2%).
За первый квартал на каждые 100 манатов страховых премий пришлось 52,3 маната выплат против 41,1 маната годом ранее.
По данным ЦБА, в Азербайджане лицензию на страховую деятельность имеют 16 страховщиков.
