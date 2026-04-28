    Maliyyə
    • 28 aprel, 2026
    • 14:41
    Azərbaycanın sığorta bazarı 5 %-ə yaxın böyüyüb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 417,753 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 218,456 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 33,2 % çoxdur.

    3 ayda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 52,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 41,1 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Sığorta bazarı Sığorta haqlarının məbləği Sığorta ödənişlərinin məbləği
    Страховой рынок Азербайджана в I квартале вырос почти на 5%

