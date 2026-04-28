Санду рассматривает объединение Молдовы и Румынии как способ быстрее войти в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией может рассматриваться как один из способов ускорения процесса вступления в Европейский союз.

Как передает Report, об этом она сообщила в интервью Le Monde.

Санду подчеркнула, что для Молдовы интеграция в ЕС является не просто стремлением, а "стратегией выживания как демократического государства".

По ее словам, расширение Евросоюза должно охватывать не только Молдову, но и Украину, а также страны Западных Балкан, чтобы противостоять давлению со стороны России.

Отметим, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года, став страной-кандидатом в июне 2022 года. Официальные переговоры о вступлении начались 25 июня 2024 года.