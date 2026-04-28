    Санду рассматривает объединение Молдовы и Румынии как способ быстрее войти в ЕС

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 14:48
    Санду рассматривает объединение Молдовы и Румынии как способ быстрее войти в ЕС

    Президент Молдовы Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией может рассматриваться как один из способов ускорения процесса вступления в Европейский союз.

    Как передает Report, об этом она сообщила в интервью Le Monde.

    Санду подчеркнула, что для Молдовы интеграция в ЕС является не просто стремлением, а "стратегией выживания как демократического государства".

    По ее словам, расширение Евросоюза должно охватывать не только Молдову, но и Украину, а также страны Западных Балкан, чтобы противостоять давлению со стороны России.

    Отметим, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года, став страной-кандидатом в июне 2022 года. Официальные переговоры о вступлении начались 25 июня 2024 года.

    Sandu Moldovanın Rumıniya ilə birləşməsini Aİ-yə daha tez daxil olmağın yolu kimi nəzərdən keçirir

    Последние новости

    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    Лента новостей