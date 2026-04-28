Санду рассматривает объединение Молдовы и Румынии как способ быстрее войти в ЕС
- 28 апреля, 2026
- 14:48
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией может рассматриваться как один из способов ускорения процесса вступления в Европейский союз.
Как передает Report, об этом она сообщила в интервью Le Monde.
Санду подчеркнула, что для Молдовы интеграция в ЕС является не просто стремлением, а "стратегией выживания как демократического государства".
По ее словам, расширение Евросоюза должно охватывать не только Молдову, но и Украину, а также страны Западных Балкан, чтобы противостоять давлению со стороны России.
Отметим, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года, став страной-кандидатом в июне 2022 года. Официальные переговоры о вступлении начались 25 июня 2024 года.
Последние новости
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04
Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтингФутбол
17:01
Фото
Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+Медиа
16:57
Фото
Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
16:57