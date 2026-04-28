Свыше 86% внешнего долга Азербайджана номинировано в долларах США
Финансы
- 28 апреля, 2026
- 15:07
Внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года составил $4 млрд 689,5 млн (7 млрд 971,8 млн манатов), при этом 86,1% обязательств номинированы в долларах США.
Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, доля евро в структуре долга составляет 6,1%, SDR (специальные права заимствования) - 3,1%, японской иены - 3,1%, прочих валют - 1,6%.
Почти половина внешнего долга - 49,1% - оформлена по плавающей процентной ставке, тогда как 50,9% обязательств имеют фиксированную ставку.
59,2% долга подлежит погашению в срок до 5 лет, 35,4% - от 5 до 10 лет, 5,4% - свыше 10 лет.
