    Свыше 86% внешнего долга Азербайджана номинировано в долларах США

    28 апреля, 2026
    Внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года составил $4 млрд 689,5 млн (7 млрд 971,8 млн манатов), при этом 86,1% обязательств номинированы в долларах США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, доля евро в структуре долга составляет 6,1%, SDR (специальные права заимствования) - 3,1%, японской иены - 3,1%, прочих валют - 1,6%.

    Почти половина внешнего долга - 49,1% - оформлена по плавающей процентной ставке, тогда как 50,9% обязательств имеют фиксированную ставку.

    59,2% долга подлежит погашению в срок до 5 лет, 35,4% - от 5 до 10 лет, 5,4% - свыше 10 лет.

    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
    Over 86% of Azerbaijan's external debt denominated in US dollars

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

